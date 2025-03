Ilrestodelcarlino.it - Truffa sventata dall’ex calciatore. I carabinieri denunciano un 30enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Denunciato per tentatailcampano che, sabato, ha provato a raggirare un’anziana. Ma prima che riuscisse a portar via un ricco bottino erano arrivati il nipote della donna e un suo amico, l’ex capitano della Civitanovese Emiliano Mercanti, noto anche come Batman. Da quanto emerso con le prime indagini dei, la banda era molto scaltra. Poco dopo l’ora di pranzo, dall’abitazione della 73enne a Fontespina sono usciti il marito e la figlia, e l’anziana è rimasta sola. A quel punto, è arrivata la chiamata del finto maresciallo, secondo cui la figlia della civitanovese aveva investito una donna incinta, e servivano subito 14mila euro per evitare l’arresto. La donna ha provato a chiudere e a chiamare la figlia, ma le rispondeva sempre il finto maresciallo, che a forza di insistere è riuscito a convincerla a preparare tutti i gioielli che aveva in casa – non pochi – e ad attendere l’avvocato che sarebbe passato a ritirarli.