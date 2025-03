Truffa del curriculum, come funziona e come proteggersi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il 2025 ha visto un incremento allarmante delle truffe telefoniche in Italia, con una particolare incidenza della cosiddetta "del". Questa frode sfrutta la vulnerabilità di chi cerca lavoro, promettendo opportunità inesistenti per sottrarre dati sensibili o denaro. Ladelsi articola in diverse fasi, iniziando tipicamente con un contatto .