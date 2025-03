Ilrestodelcarlino.it - Trovato al Cosmoprof un portafoglio con 12mila sterline in contanti: caccia al proprietario

Bologna, 24 marzo 2025 – Finte raccolte fondi per beneficenza, parcheggiatori abusivi, furti e compravendita di biglietti. Arriva anche dalla polizia di Stato e dalla polizia locale il report sull’attività di controlli nei quattro giorni di, la kermesse della bellezza di Bologna Fiere. Si è appena conclusa, infatti, la 56esima edizione di una delle più importanti fiere di bellezza e cosmetica al mondo, che si è tenuta nel quartiere fieristico di Bologna dal 20 al 23 marzo. L'evento ha richiamato circa 250.000 visitatori provenienti da tutto il mondo e, nel caos, non sono mancati i controlli. I controlli della polizia locale A partire da giovedì 21 marzo, la Polizia Locale è stata impegnata in intensi servizi di controllo, sia all’interno della fiera che nelle zone limitrofe: gli agenti hanno ricevuto numerose segnalazioni riguardo a soggetti intenti a richiedere insistentemente denaro per una falsa associazione benefica per bambini con disabilità.