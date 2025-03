Ilgiorno.it - Trovati i fondi: in arrivo moto e body cam

Leggi su Ilgiorno.it

Nuoviinper il Comando di via Volontari del Sangue. È stata infatti approvata da Regione Lombardia la richiesta avanzata dal Comune. Grazie alle nuove risorse, la polizia locale potrà realizzare l’obiettivo di acquistare autovetture ecologiche,e scooter, ma anche apparecchiature sempre più strategiche per aumentare la lotta al degrado urbano, per migliorare il presidio sul territorio e per rendere le indagini ancora più efficienti ed efficaci: fototrappole, sniffer, taser,cam, dash cam, ma anche telecamere, etilometri, biciclette elettriche, droni per potenziare le centrali radio. "La sicurezza - ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – è una priorità per Regione Lombardia e con questo provvedimento vogliamo rafforzare le nostre polizie locali.