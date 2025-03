Ilrestodelcarlino.it - Trovati con un chilo di marijuana in auto

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Riccione dopo essere statiin possesso di 1,2 chili dinascosti all’interno della loro. Il controllo è scattato in un parcheggio di un supermercato, dove i militari hanno fermato il veicolo per una verifica di routine. Durante l’ispezione, sono spuntati diversi pacchetti di cellophane sottovuoto, contenenti lo stupefacente. La scoperta ha portato i carabinieri ad approfondire con una perquisizione nell’hotel dove i due alloggiavano. Qui sono statialtri elementi compromettenti: una piccola quantità di hashish, materiali per confezionare le dosi e una macchina per il sottovuoto. Il tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto e imposto l’obbligo di dimora per uno dei fermati. In un’operazione parallela, sempre i carabinieri di Riccione hanno fermato un albanese di 36 anni a Cattolica.