Sport.quotidiano.net - Troppa Tortona per l’Estra. Pistoia non è mai in partita. Salvezza sempre più dura

Bertram Derthona 94Estra 68 BERTRAM DERTHONA: Kuhse 15, Baldasso 15, Weems 13, Gorham 7, Kamagate 8; Candi 9, Denegri 13, Biligha 1, Zerini 2, Severini 9, Farias 2, Vital ne. All. De Raffaele. ESTRA: Forrest 13, Saccaggi 12, Ceron 5, Kemp 13, Cooke 16; Benetti 6, Paschall 3, Boglio, Della Rosa ne, Agostini ne. All. Okorn. Arbitri: Bartoli, Borgo, Catani. Parziali: 32-17, 54-34, 72-50. Storia di unamai nata.torna con un bel niente di fatto dalla trasferta di Casale Monferrato, dove la Bertram Derthona ha messo in mostra tutte le sue capacità e soprattutto le differenze di organico con unapiccola piccola. La squadra di Okorn fa quello che può. A Napoli ha forse fatto il massimo, rianimando il campionato e rimanendo agganciata al treno, ma ora sta facendo vedere tutte le sue lacune al cospetto di avversari di caratura alta.