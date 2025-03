Trincao risparmia Ronaldo Blushs Spagna e Francia vincono sparatorie

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-24 01:07:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Franciscohato i arrossamenti di Cristianomentre il Portogallo ha creato una semifinale della Nations League con la Germania grazie a un’entusiasmante vittoria per 5-2 sulla Danimarca.Il Portogallo ha seguito 1-0 dall’andata e ha perso una prima possibilità dai bordi dorati per livellare il pareggio quandoha visto un rigore addomesticato di sesto minuto salvato.I padroni di casa hanno fatto il livello sette minuti prima dell’intervallo grazie a un goal di Joachim Andersen, solo per la Danimarca per riprendere il comando in pareggio attraverso il colpo di testa di Rasmus Kristensen al 56 ° minuto.ha ottenuto il suo obiettivo 16 minuti dopo, convertendo il rimbalzo dopo che Bruno Fernandes aveva colpito il palo, ma la rapida risposta di Christian Eriksen è apparsa per inviare la Danimarca negli ultimi quattro.