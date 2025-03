Treviso prof condannata per aver coltivato marijuana in balcone La battaglia per la riabilitazione | Voglio tornare a insegnare

Leggi su Open.online

Coltivava cannabis suldi casa. Per questo, quattro anni fa, unaessoressa di una scuola in provincia diè stata licenziata in seguito alla condanna per produzione illecita di sostanze stupefacenti. Ora, dopochiuso il conto con la giustizia, la docente vuole essere reintegrata, ma affronta una sfida complicata. Il delitto di cui è stata giudicata colpevole è ostativo: chi riceve una condanna definitiva per questi reati – che comprendono quelli riguardanti mafia, pedofilia, e armi e così via – non può più salire in cattedra. Laessoressa, ora che ha scontato la pena perfatto crescere alcune piante disul propriosi è affidata a Uil scuola per chiedere di essere reintegrata e ripulire la propria fedina penale. I precedentiGiuseppe Morgante, rappresentante di Uil Scuola di, ha spiegato al Gazzettino che la missione dellaessoressa è difficile ma non impossibile.