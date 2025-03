Movieplayer.it - Tre rivelazioni, la recensione: fede e vendetta in un avvincente thriller coreano

Al centro di Treun pastore in crisi personale, una detective arsa dal rimorso e un criminale a piede libero, collegati dal rapimento di una ragazzina. Il nuovo film di Yeon Sang-ho, su Netflix. Min-chan è il giovane pastore, determinato a diffondere la parola di Dio con profonda convinzione. L'uomo, in attesa di una possibile promozione data dalla costruzione di una nuova chiesa della comunità a cui è affiliato, ha appena scoperto dopo aver assunto un investigatore privato che la moglie lo sta tradendo. Lee Yeon-hui è una detective della polizia pronta a tutto pur di incastrare colui che anni prima rapì sua sorella, poi morta suicida dopo il trauma subito. Proprio il criminale, ora in libertà vigilata tramite cavigliera elettronica, fa visita al centro gestito da Min-chan, con intenzioni poco rassicuranti.