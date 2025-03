Ilgiorno.it - Trasferimento negato: "Lasciate andare via gli agenti della Locale"

LEGNANO (Milano) "Liberate" i dipendenti comunali del comando di polizia di viale Magenta che vogliono lasciare Legnano per altra destinazione: l’invocazione arriva dai rappresentanti del sindacato di poliziaCse Flpl/Sulpl e riguarda alcunidel comando legnanese, dipendenti che avrebbero chiesto unad altra sede,dal Comune per "infungibilità". In sostanza, ilverrebbeperché, a differenza di altri ruoli, l’agente di poliziaviene giudicato "non sostituibile". "La nostra sigla sindacale è stata sollecitata da alcuni lavoratori/lavoratricipolizia– spiega Sergio Bazzea,segreteria provinciale Cse Flpl/ Sulpl, che rappresenta quello che dovrebbe essere il punto di vista dei lavoratori – che si sono visti rifiutare la possibilità di lasciare il Comune di Legnano per altre amministrazioni, dove potera stare meglio.