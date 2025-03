Lanazione.it - Trascina il carabiniere con l’auto. Ladro arrestato, il complice scappa

Monterchi (Arezzo), 24 marzo 2025 –to per molti metri daldelin fuga. È successo a undella pattuglia intervenuta sabato a Monterchi, per sventare il colpo di due ladri in azione tra le abitazioni cittadine. Per il militare la prognosi è di oltre 20 giorni ma grazie al suo gesto i colleghi sono riusciti a bloccare il malvivente, finito in manette. Il, invece, è riuscito a dileguarsi. Torna la paura tra i cittadini della Valtiberina, e cresce la preoccupazione per i continui attacchi alle case che hanno portato a far salire l’allarme anche tra le forze dell’ordine. Tanto che sabato era in azione il servizio straordinario dei Carabinieri, organizzato per controllo e prevenzione sul territorio, visto l’incessante fenomeno dei furti che stanno avvenendo nella provincia aretina.