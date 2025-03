Tvzap.it - Tragedia sfiorata all’alba, rischia di essere schiacciato nel compattatore dei rifiuti: com’è successo

Leggi su Tvzap.it

dineldei. Nelle prime ore di questo lunedì 24 marzo, il cuore di Pescara è stato teatro di un episodio che hato di trasformarsi in. Un uomo sarebbe finito neldeindo di venirne stritolato. Come è potuto accadere. (.)Leggi anche: Liliana Resinovich, colpo di scena sul marito: parla il fratello SergioLeggi anche: Papa Francesco, la sua reazione alle speculazioni sulla sua morteDorme nel cassonetto e finisce nelMario De Vincentiis e Fabio Perrotta, rispettivamente autista e caposquadra di una ditta di smaltimentochiamata ‘Ambiente Spa’, si sono accorti di un’ombra in movimento all’interno di un cassonetto caricato su undi