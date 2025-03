Dayitalianews.com - Tragedia oggi verso l’ora di pranzo: 28enne esce di casa per andare a cercare asparagi, ma cade in un dirupo e muore. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarla. La vittima era residente a Veroli

Una semplice escursione nei boschi si è trasformata in una drammatica fatalità per una giovane donna di. Laera uscita nella mattinata per una camminata nella natura, con l’intento di raccogliereselvatici, ma ha perso l’equilibrio in un’area difficile da percorrere, precipitando nel vuoto.L’incidente in una zona isolata di Monte San Giovanni CampanoIl tragico episodio si è verificato nel territorio di Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, in una zona scoscesa e impervia, situata nei pressi di una cava. La ragazza stava percorrendo un sentiero tra la vegetazione quando è avvenuta la caduta, che le è statafatale.i soccorsi: troppo gravi le feriteSul posto sono intervenuti in tempi rapidi i Carabinieri della stazione locale, i Vigili del Fuoco di Frosinone e gli operatori del 118.