Dayitalianews.com - Tragedia in una clinica, donna muore dopo un intervento di liposuzione: tre medici indagati, la famiglia di Simonetta Kalfus vuole verità. La drammatica vicenda tra Pomezia, Ostia ed Anzio

Leggi su Dayitalianews.com

Ladi, ladeceduta in seguito a undieseguito in unaromana, ha assunto contorni giudiziari. A seguito della denuncia sporta dalla figlia della vittima, sono state avviate le indagini e trerisultano ora iscritti nel registro degli.Scattano le indagini: sequestrate le cartelle clinicheA indagare sul caso sono i carabinieri della Compagnia di, che si stanno muovendo sotto il coordinamento della Procura di Roma. In tempi rapidi sono state sequestrate le cartelle cliniche e la documentazione sanitaria della paziente, deceduta lo scorso 19 marzo. Tra i nomi finiti nel fascicolo degli inquirenti ci sono il chirurgo estetico che ha eseguito l’, l’anestesista e un medico dell’ospedale Sant’Anna di, dove lasi era rivolta in seguito a complicazioni post-operatorie.