Agi.it - Tragedia a Soelden: due scialpinisti sono morti travolti da valanga

Leggi su Agi.it

AGI - Duequesta mattinada unanella zona di, località del Tirolo in Austria non distante dal confine italiano di passo del Rombo. La massa nevosa ha trascinato i due escursionisti in un crepaccio dove siconcentrate le ricerche dei soccorritori. Una terza persona è stata recuperata in vita e trasportata in ospedale. Il gruppo di escursionisti Le vittime facevano parte di un gruppo austriaco composto da sei persone, tra cui una guida alpina.statida unamolto grande a Gurgl, a est del ghiacciaio Kleinleiten non distante dal Schalfkogel, montagna alta 3.537 metri. Vaste le operazioni di ricerca con due elicotteri, uno del soccorso medico e l'altro della polizia.