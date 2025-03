Dayitalianews.com - Tragedia a Frosinone: esce in cerca di asparagi, cade nel vuoto e muore a soli 28 anni

Laè avvenuta verso l’ora di pranzo di oggi, 24 marzo, in una zona impervia a Monte San GiovCampano in provincia di.Doveva essere un momento di svago ma, una semplice passeggiata in campagna, si è trasformata in unaper una ragazza ciociara 28enne. La giovane di Veroli, in mattinata, era uscita per un giro tra la vegetazione alla ridie, mentre si trovava in una zona impervia, è precipitata neled è morta.I soccorsiLaè avvenuta nel comune di Monte San GiovCampano, in provincia di: i soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto con i carabinieri della Stazione locale e i Vigili del fuoco diche hanno raggiunto la 28enne caduta in una zona impervia e scoscesa, in prossimità di una cava.Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di una disgrazia; una caduta accidentale durante una camminata alla ridi