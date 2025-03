Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-03-2025 ore 20:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione poco ilsulla principale rete viaria della capitale restano problemi sull'autosole dove permangono code per lavori di ripristino dopo incidente tra la diramazione nord e Ponzanono-soratte in direzione di Firenze via Monteverdi a seguito del crollo di un'abitazione resta chiusa via Vitellia da via di Donna Olimpia Largo Carlo Grigioni segnalate sul posto e possibili difficoltà per ildi zona Andiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale per lavori fino al 28 marzo in fascia oraria dalle 22 alle 6 sito su carreggiata ridotta dalla galleria Giovanni XXIII a Corso Francia in direzione di San Giovanni attenzione alla segnaletica e domani dalle 10 di mattina un corteo sfilerà da piazza Sant Eurosia al mausoleo delle Fosse Ardeatine dopo aver percorso tra le altre piazza Oderico da Pordenone via genocchi viale Odescalchi e via delle Sette Chiese chiusure per illezioni per il trasporto pubblico ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito