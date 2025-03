Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-03-2025 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazione alle porte della capitale sull'autosole Dopo un incidente e comunque risolto restano code per lavori di ripristino tra Guidonia Montecelio e Ponzanono Soratte in direzione di Firenze incidente sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Montespaccato e Trionfale proseguendo poi in carreggiata interna perrallentamenti e code tra Nomentana e Prenestina la situazione in carreggiata esterna tra Laurentina e via Appia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni sempre su via del Foro Italico per fuori fino al 28 marzo in fascia oraria dalle 22 alle 6 del mattino successivo transito su carreggiata a ridotta dalla galleria Giovanni XXIII a Corso Francia in direzione di San Giovanni attenzione alla segnaletica ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito