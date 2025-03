Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-03-2025 ore 18:30

Luceverdeancora problemi alle porte della capitale sull'autosole per un incidente dove sono coinvolti due mezzi pesanti ci sono lunghe code tra Guidonia Montecelio e Ponzanono Soratte in direzione di Firenze ripercussioni sulla diramazione diNord in fila a partire dalla Barriera in direzione dell'auto sole è sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia bis e veientane Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina cosa tra tipo in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare ci spostiamo sulla tangenziale per un incidente avvenuto all'altezza di viale Somalia Ci sono code da Corso di Francia in direzione di San Giovanni per un altro incidente rallentamenti e code nella galleria Giovanni XXIII in uscita su via Trionfale ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito