Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-03-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità difficoltà le porte la capitale sull'autosole per un incidente dove è coinvolto un mezzo pesante Ci sono lunghe code tra Guidonia Montecelio e Ponzanono Soratte in direzione di Firenze ripercussioni sulla diramazione di Nord in fila a partire dalla Barriera in direzione dell'autosole incidente anche sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Bufalotta Nomentana attenzione all'altezza di via Nomentana sono chiuse le corsie di marcia e di marcia veloce via Monteverde a seguito del crollo di un'abitazione resta chiusa via Vitellia da via di Donna Olimpia a Largo Carlo Grigioni deviazioni segnalate sul posto è possibile difficoltà per ildi zona ed in zona Marconi da oggi fino al 4 aprile lavori in Piazza della Radio transito su carreggiata è ridotta in corrispondenza di via Oderisi da Gubbio non si escludono difficoltàlavori Poi di notte su via del Foro Italico tratto della tangenziale fino al 28 marzo in fascia oraria dalle 22 alle 6 transito su carreggiata ridotta dalla galleria Giovanni XXIII Corso Francia in direzione di San Giovanni attenzione alla segnaletica https://storage.