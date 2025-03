Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-03-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità si apriranno domani termini per la presentazione delle domande al servizio di trasporto riservato scolastico le richieste per l'anno/2026 potranno essere inviate on-line entro il 30 Aprile per le penne e gli alunni con disabilità sarà possibile inoltrare la domanda di iscrizione anche dopo il 30 aprile in qualsiasi momento dell'anno Da domani sul sito comune..it ci sarà la video pubblico o con tutte le indicazioni da seguire a Monteverde resta chiusa alvia Vitellia nel tratto compreso tra via di Donna Olimpia e Largo Carlo Grigioni in direzione di via Leone XIII la chiusura si è resa necessaria in seguito al crollo avvenuto ieri mattina di una palazzina di due piani resta deviato ildella zona ripristinati invece normali percorsi delle linee 870 e 982 sumobilita.