Traffico Roma del 24-03-2025 ore 11 | 30

LuceverdeUn saluto dalla redazione rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra via Pontina via Ardeatina sulla tangenziale rallentamenti per incidente tra via dei Monti Tiburtini E viale Libia in direzione Stadio Olimpico all'appio latinoin coda su via Cilicia tra via Cristoforo Colombo e via Latina in direzione San Giovanni a Monteverde a seguito del crollo di un'abitazione resta chiusa via Vitellia da via di Donna Olimpia Largo Carlo Grigioni in direzione via Leone XIII deviazioni sul posto e possibili difficoltà per ildi zona resta chiusa al transito un tratto di via Cassia per alberi pericolanti tra via Cortina d'Ampezzo e via Cassia nuova deviazioni anche per i bus di zona ricordiamo infine lo sciopero del trasporto aereo di 24 ore del personale handling e dei piloti di easyJet saranno i voli nella fascia oraria 1821 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito