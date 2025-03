Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-03-2025 ore 08:30

Luceverdetrovati dalla redazionein coda lungo la carreggiata interna del raccordo tra via Casilina via Ardeatina rallentamenti poi in esterna tra via Casa via Nomentana code e rallentamenti persul tratto Urbano della A24 tra Settecamini e la tangenziale est sulla tangenziale file tra via dei Monti Tiburtini via Salaria in direzione Olimpico congestionata via Flaminia da Prima Porta a via dei Due Ponti in direzione centro a Monteverde a seguito del crollo di un'abitazione resta chiusa via Vitellia da via di Donna Olimpia a Largo Carlo Grigioni deviazioni sul posto e possibili difficoltà per ildi zona al via da oggi lavori in largo Boccea riduzione di carreggiata da via Ludovico Bolognini a via Taddeo de Sessa Questa mattina è in programma la cerimonia per l'ottantesimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine in via Ardeatina trabiccolo delle Sette Chiese via nesazio dalle 830 alle 12 possibili difficoltà per ildi zona Oggi sciopero del trasporto aereo di 24 ore del personale handling e i piloti di easyJet saranno garantiti voli nelle fasce orarie 710 e 1821 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito