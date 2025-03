Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-03-2025 ore 17:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione ci sono problemi alle porte della capitale sull'autosole per un incidente dove sono coinvolti due mezzi pesanti il lunghe code tra Guidonia Montecelio Ponzano romano-soratte in direzione di Firenze ripercussioni sulla diramazione di Roma Nord in Pyssla a partire dalla Barriera in direzione dell'autosole incidente anche sul raccordo anulare di Roma incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Nomentana attenzione all'altezza di via Nomentana sono chiuse le corsie di marcia e di marcia veloce restiamo sul Raccordo Anulare code perin carreggiata esterna tra la Roma più vicino e La Romanina lavori Questa notte sulla diramazione di Roma nord è dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Settebagni e il raccordo anulare in direzione della Capitale tra le 22 e le 6 sulla A24 roma-teramo chiusa l'immissione sull'autosole per chi da Teramo deve proseguire verso Napoli e con lo stesso orario Quindi 20 26 sull'autosole chiusa l'immissione sulla diramazione di Roma Sud del raccordo anulare per le provenienze da Firenze Inoltre dalle 21 alle 6 sempre sull'autosole chiuso anche lo svincolo di San Vittore in entrata per Napoli e in uscita per le provenienze da Roma bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.