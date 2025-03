Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-03-2025 ore 09:30

Luceverdedati trovati all'ascolto rallentamenti a tratti per lavori lungo la A1 Roma Firenze tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenzeintenso e code sulla A24 Roma L'Aquila tra Settecamini e il raccordo verso Roma lavori in corso sulla A12 Roma Civitavecchia possibili rallentamenti tra Civitavecchia nord della barriera Aurelia in direzione Roma Oggi sciopero del trasporto aereo di 24 ore del personale handling e i piloti di Jet saranno garantiti i voli nelle fasce orarie 710 e 18 21 in programma questa sera lavori sulla A1 Roma Napoli chiuso l'allacciamento della nazione Roma Sud per chi viaggia in direzione Napoli Ed è diretto verso il raccordo tra le 22 e le 6 ed ancora tra le 21 e le 6 chiusura dello svincolo di vittore in entrata ed in uscita verso Napoli mele è tutto da Marina riccomi Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale