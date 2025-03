Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 23 marzo 2025 in streaming | Video Mediaset

Triplo appuntamento serale oggi domenica 23con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 110, 111 e 112 in.Zelis invita Ozan a cena per presentargli sua madre, ma lui riesce a declinare l’invito spiegandole che, dopo quanto è accaduto, deve stare vicino alla sua famiglia.Tolga mostra a Guzide ildi Kaan rassicurandola sul fatto che Ozan non è un assassino, ma che si tratta di un piano di Oltan per poterlo ricattare.Tolga comunica a suo padre di essere a conoscenza deldi Kaan e Lara, lo insulta per cio’ che ha fatto e prende le distanze da lui. Yesim si reca nell’ufficio di Tarik.