Latuafonte.com - Tradimento anticipazioni, Oylum abortisce? La scelta commovente

Leggi su Latuafonte.com

diè incinta ed è intenzionata ad abortire. Ma ecco che Behram è pronto a tutto pur di impedirle di interrompere questa gravidanza, per cui è entusiasta. La ragazza chiede, inizialmente, al suo fidanzato di mantenere segreta la lieta notizia e lui è d’accordo. Intanto, Guzide ribadisce di non essere per nulla propensa ad accettare la loro relazione. Questo non ferma Behram, il quale è sempre più sicuro di voler sposare. Quest’ultima è davvero infelice, al punto che decide di chiudere la loro relazione. Ma Behram è ossessionato da lei ed è pronto a tutto pur di avere la famiglia che sogna insieme a lei. Nella decisione sull’aborto ha un ruolo importante Guzide.turche:incinta vuole abortireLeggi anche:: Tolga etornano insieme alla fine? Tutta la storiaNelle nuove puntate diconferma nuovamente a Behram di voler abortire.