Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 25 marzo: Tolga reagisce alla vendetta di Oltan

Leggi su Movieplayer.it

sono di nuovo ai ferri corti, dopo cheha scoperto l'ennesimo intrigo del padre. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Nuovo appuntamento domani con la soap, in onda alle 14.10 su Canale 5. Nel nuovo episodio, l'attenzione sarà tutta su: il ragazzo infatti, dovrà affrontare ladel padre dopo aver deciso di allontanarsi da lui. Ecco allora cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Negli episodi precedenti,ha scoperto che il padre possedeva un video in cui si vede che Kaan è ancora vivo: la morte di Kaan era stata utilizzata dacome strumento di ricatto verso Guzide e la sua famiglia, dato che il responsabile si riteneva fosse Ozan. Scoperto invece che il ragazzo è innocente,