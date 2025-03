Formiche.net - Tra Salvini e Tajani prevarrà la mediazione di Meloni. Piepoli spiega perché

Lo scambio di accuse fra i due vicepremier Matteoe Antoniofinirà col “far prevalere la linea del premier Giorgiache, essendo politicamente più forte di entrambi, ancora una volta riuscirà a mediare. A, però, do un consiglio: si concentri sul territorio e lasci la politica estera a chi la conosce”. A parlare sulle colonne di Formiche.net è il sondaggista Nicolache non minimizza il livello dello scontro ma ne ridimensiona la portata sottolineando che “in fin dei conti la necessità di tenere unita la coalizione di governo, pur tra le diversità, avrà la meglio”., questo scambio di accuse ha alzato i toni all’interno dei partner della maggioranza. Politicamente, come lo? Mi sembra che il livello di scontro vada ricondotto a un alveo di normale dialettica tra forze differenti che governano assieme.