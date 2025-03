It.insideover.com - Tra moda e creatività: l’atelier di Michela Loberto presenta “L’arte della primavera”

Il 25 marzo, dalle 18:30 alle 21:30, l’Atellier M.L. diapre le sue porte nella sede di Corso San Gottardo a Milano per un evento unico nel cuore del capoluogo lombardo. Sarà un’occasione per rendereun luogo di fusione tra arte,e bellezza senza tempo e poter poi procedere scoprire il processo creativo che sta dietro ogni singolo pezzocollezione del, in un ambiente raffinato e ricco di storia.In questo scenario suggestivo, il pittore Micky Degni , darà vita a un’opera dal vivo, dipingendo un kimono cucito a mano daispirato alla freschezza e alla grazia. Sarà un’esperienza che ogni partecipante vivrà in prima persona: ogni pennellata, ogni dettaglio, sarà un racconto visivo che si intreccia perfettamente con il lavoro di, focalizzato sulla costante ricerca nei tessuti e nella creazione di capi unici, fatti per emozionare ed essere all’altezza dell’unicità di ogni persona.