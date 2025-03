Sport.quotidiano.net - Tour de France 2027 e la “trilogia britannica”: partenza da Edimburgo

Roma, 24 marzo 2025 – Da disputare c'è ancora ilde2025, ma la macchina organizzativa di Aso si porta avanti con il lavoro e pensa alle prossime edizioni della Grande Boucle: quella del 2026, come noto da tempo, scatterà da Barcellona, mentre quella del, e questa è storia recentissima, vedrà il via da. Il Grand Départe i precedenti Il Gran Départ, che vale anche per l'edizione femminile (per una prima volta assoluta, a dispetto dei vari precedenti per l'ambito maschile), andrà in realtà a toccare tutta la Gran Bretagna. Dalla Scozia, infatti, la carovana passerà in Galles e poi in Inghilterra, per una Grandeda tre nazioni che diventa quindi la vera novità confezionata da Aso per l'edizione. Non si sono fatte attendere le dichiarazioni del direttore Christian Prudhomme, che ha svelato anche qualche retroscena.