Tour Cesare Cremonini 13 stadi sold out | Pronto a far sognare il pubblico

Bologna, 24 Marzo 2025 – Da Padova a Messina, passando per Milano, Bologna e Roma: è tuttoout. Ovviamente, si parla deldi. Numeri straordinari per il cantante: 13al completo, oltre 550mila biglietti venduti. Il suo concerto si conferma così uno degli eventi live più attesi della prossima estate. La prima data è fissata per l’8 giugno a Lignano Sabbiadoro, seguita dal doppio appuntamento a San Siro, il 15 e 16 giugno, e poi il 19 e 20 proprio qui, a Bologna.: “a faril” Sono passati tre anni dal suo ultimoitaliano, e l’entusiasmo è alle stelle. "Sonoa faril. Il conto alla rovescia è iniziato", ha dichiarato il cantante. Nel suo ultimo post sui social, aggiunge: "Tantissime novità nei prossimi giorni.