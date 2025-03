Ilgiorno.it - Torre Boldone, quattro intossicati dal monossido di carbonio. Ci sono anche due ragazzini

(Bergamo), 24 marzo 2025 – Due adulti e duerimasti vittima di una intossicazione dadi, lo scorso weekend, nella Bergamasca. Si tratta di una donna di 48 anni e un uomo di 49, di un ragazzino di 15 anni e di una ragazzina di 13. L’incidente si è verificato a, in via Ostani, nella notte tra venerdì e sabato. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire malfunzionamento dello scaldabagno in cucina. Una volta giunti i soccorsi, ipazientistato trasportati all’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ma si è reso necessario il trasferimento all’Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia, dovearrivati alle 03.58 per il trattamento in camera iperbarica per un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza che ha avuto inizio pochi minuti più tardi.