Torino Jazz Festival | tutti i concerti main 2025

Manca meno di un mese al, che con la direzione artistica di Stefano Zenni si svolgerà dal 23 al 30 aprile preceduto da un’anteprima diffusa neiclubdella Città di, dal 15 aprile.“Libera la musica” è il tema portante di questa XIII edizione, a partire dal numero delle sue 8 produzioni originali e 4 esclusive europee.Otto giorni, durante i quali sono previsti 71, con appuntamenti in 58 luoghi sparsi in tutta la città. Biglietti on line su: www..it Fra i ‘Events’, ad aprire il TJF mercoledì 23 aprile alle ore 18, una produzione originale delin un affascinante viaggio attraverso il silenzio e il suono al Teatro Juvarra. Con il live “Chi sono queste cose” si andrà all’esplorazione delle possibilità del linguaggio e del suono guidati dal poeta Domenico Brancale e dalla batteria di Roberto Dani.