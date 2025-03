Ilrestodelcarlino.it - Topo morto nei locali dell'ortofrutta: sequestrata attività a Porto Sant'Elpidio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 marzo 2025 – Unin un’di, integratori alimentari fantasma a Monteleone, assenza del listino prezzi e degli allergeni nel menù a Fermo: è questo il report dei carabinieri del Fermano che hanno denunciato e sanzionato tre uomini. Ai carabinieri con il Nas di Ancona, l'Ufficio Igiene'Ast di Fermo e la Polizia Locale hanno effettuato un controllo in un negozio di. Il proprietario, un uomo di 51 anni con precedenti, è stato sanzionato per l'esercizio dicommerciale senza autorizzazione sanitaria e per gravi carenze igieniche. Durante l'ispezione sono stati trovati dai militari, escrementi di roditori e la carcassa di un roditore, oltre che evidenti inadeguatezze sanitarie del locale. Le sanzioni ammontano a 4mila euro e si provvederà al sequestro'esercizio commerciale ea merce.