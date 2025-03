Serieanews.com - Tomori, tra l’addio al Milan e l’opzione Juve e non solo: c’è una certezza

Leggi su Serieanews.com

Fikayo, traale la vecchia opzione: c’è unaper il futuro, traale non: c’è una– SerieAnewsFikayo, da titolare indiscusso a prima riserva nel, sembra ormai distante dalla forma che lo aveva consacrato come uno dei difensori più promettenti in Serie A.La sua parabola in rossonero ha vissuto una svolta preoccupante, che ha messo in bilico il suo futuro ao. Un giocatore che, fino a poche stagioni fa, era uno dei pilastri della difesa, oggi si trova relegato in panchina, senza molte occasioni di scendere in campo. Ma come siamo arrivati a questo punto?La caduta di: dalla titolarità alla panchinaLa stagione di Fikayoè cambiata drasticamente dopo l’espulsione rimediata il 8 febbraio nella partita contro l’Empoli, un episodio che ha segnato l’inizio di una lunga assenza dal campo.