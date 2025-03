Sport.quotidiano.net - Tolentino ringrazia Tortelli

1 MONTEGRANARO 1 : Bucosse, Salvucci Raul (8’ st Di Biagio), Tizi (35’ st Mariani), Strano, Stricker, Tomassetti, Manna,, Moscati, Capezzani (22’ st Cicconetti), Peluso. All. Passarini MONTEGRANARO: Taborda, Chimezie, Stortini, Urbinati, Capodaglio, Iuvalè (44’ st Malavolta), Mancini (31’ st Sindic), Capponi (35’ st Gonzales), Jallow, Proesman (8’ st Di Matteo), Tonuzi (35’ pt Perpepaj). All. Mengo Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto Reti: 4’ pt Tonuzi, 38’ stNote: spettatori: 900 circa. Ammoniti: Moscati, Tizi, Capponi, Di Matteo, Stortini, Capezzani, Sindic, Bucosse, Jallow. Calci d’angolo: 7-3 recupero: 3’ pt, 6’ st. Prima del fischio d’inizio si osserva un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Roberto Bordolini, storico ultras cremisi venuto a mancare nei giorni scorsi.