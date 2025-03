Formiche.net - Tokyo si dota di un nuovo comando centralizzato (guardando a Pechino e Washington)

Per le forze armate del Giappone la giornata di oggi simboleggia l’inizio di una nuova era. Questa mattina è infatti stato inaugurato unmilitare unificato: ilper le operazioni congiunte sarà responsabile di supervisionare le Forze di autodifesa terrestri, marittime e aeree del Giappone in tempo di pace e in caso di conflitto. L’organizzazione, con sede a Camp Ichigaya, nel centro di, ha uno staff iniziale di circa 240 persone, secondo quanto si apprende dal ministero della Difesa nipponico, che aveva lanciato il progetto nell’ottobre del 2022.“Con l’istituzione delOperativo Congiunto, l’Sdf (Self-Defence Force) sarà in grado di comandare le sue unità a livello centrale su base giornaliera, consentendole di mantenere una posizione di difesa flessibile in risposta agli eventi in corso”, ha dichiarato il segretario di Gabinetto Yoshimasa Hayashi.