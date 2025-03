Oasport.it - Tiro con l’arco, i nuovi tecnici dell’Italia: Filippo Clini direttore, nello staff anche Michele Frangilli

Verso un nuovo quadriennio, che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La Fitarco, dopo aver ratificato l’arrivo di un nuovo presidente federale, Vittorio Polidori, ha reso nota con la sua governance le cariche relative all’area deidelle Nazionali azzurre.Il settore olimpico senior verrà guidato da, che dal prossimo mese di ottobre ricoprirà il ruolo diTecnico, mentre in questi mesi affirà la nazionale in veste di consulente dal momento che è ancora sotto contratto con un’altra rappresentativa (Lussemburgo). Faranno parte dello, come tecnico e assistente tecnico Amedeo Tonelli e; in un gruppo che successivamente definirà altre figure., già tecnico della Nazionale in occasione del quadriennio che portò a Pechino 2008 con una medaglia d’argento a squadre vinta a livello maschile (Di Buò-Nespoli-Galiazzo), oltre ad essere una personalità arcieristica conosciuta e stimata in tutto il mondo visto il suo lavoro per moltissime nazionali (fra cuiSvizzera e Germania), sostituisce così Giorgio Botto che rimarrà all’interno della Fitarco nelle vesti diTecnico della Nazionale Paralimpica.