Tiro a segno Italia a Buenos Aires per la prima tappa di Coppa del Mondo

Leggi su Sportface.it

Archiviato l’appuntamento degli Europei di Osijek, in Croazia, in cui è arrivato il quarto posto di Federico Nilo Maldini e un argento a squadre, la Nazionalena diè attesa dalladelladel. Si va dall’altra parte dell’Oceano, a, in Argentina, dove le gare si disputeranno tra l’1 e l’11 aprile. Un’occasione importante, quindi, per la pistola azzurra, di confermare le sensazioni positive emerse nella rassegna continentale. A guidare il gruppo ci sarà proprio Maldini, che in estate ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi, così come Paolo Monna, che in Francia ha vinto il bronzo. I due campioni azzurri saranno impegnati giovedì 3 aprile con il turno di qualificazione che prenderà il via alle 13:15 orana, mentre l’eventuale finale inizierà alle 15:30.