Tiro a segno in Argentina il via alla Coppa del Mondo | Maldini e Monna ok assente la squadra di carabina azzurra

Dopo l’argento a squadre e il quarto posto di Federico Nilonella finale individuale agli Europei di Osijek, il gruppo azzurro divola in, a Buenos Aires, dove avrà inizio ladelISSF. La tappa è in programma dall’1 all’11 aprile e proprio il bolognese, argento a Parigi 2024, è pronto a cercare segnali incoraggianti di crescita. Connelladi pistola ad aria compressa ci sarà anche il bronzo degli ultimi Giochi, Paolo. La gara inizierà giovedì 3 aprile con il turno di qualificazione alle 13.15 italiane, mentre la finale è in programma alle 15.30, sempre orario italiano.Gli azzurri prenotano l’ultimo atto, proprio come i compagni di pistola automatica, anche loro impegnati alle Olimpiadi nell’estate 2024. Al via Massimo Spinella (quinto a Parigi 2024) e Riccardo Mazzetti (dodicesimo al poligono di Châteauroux), entrambi reduci dbella esperienza a Wroclaw per il Memorial Józef Zap?dzki.