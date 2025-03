Oasport.it - Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo: azzurri presenti solo nella pistola maschile

Ladel2025 discatterà con la tappa di Buenos Aires, in Argentina, prevista dal 3 al 10 aprile: l’Italia sceglie vie differenti pere carabina e decide di mandare in Sudamerica soltanto il compartodella. I carabinisti, infatti, per entrare in scena sul circuito maggiore dovranno attendere la terza tappa, prevista dall’8 al 15 giugno a Monaco di Baviera, in Germania.Saranno al via in Argentina, infatti,da 10 metri, sotto la guida del CT Roberto Di Donna, Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, i quali saranno in gara giovedì 3 aprile, con le qualificazioni previste alle ore 13.15 italiane e l’eventuale finale in calendario alle ore 15.30 italiane.Per quanto concerne il settore dellaautomatica, invece, saranno in gara a Buenos Aires, agli ordini del CT Flavio Erriu, Massimo Spie Riccardo Mazzetti, che disputeranno la prima parte delle qualificazioni lunedì 7 aprile alle ore 13.