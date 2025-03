Lanazione.it - Tir incastrato tra gli alberi, traffico in tilt sul viale a Firenze

, 24 marzo 2025 - Gavinana ina causa di un tir rimastonelGiannotti, ristretto a causa dei lavori per la tramvia. Sicuramente l’autista, straniero, non ha visto i cartelli che indicano il divieto di transito ai mezzi di altezza superiore ai 3 metri dall’incrocio con via del Bandino a quello con via Ser Lapo Mazzei. Sicuramente fidandosi del navigatore satellitare, il tir ha imboccato come nulla fosseGiannotti ma è poi rimastoad un tronco degliche costeggiano la strada. Giornata iniziata nel peggiore dei modi per la zona, che è subito andata in. L’incidente è avvenuto poco dopo la Coop ed ha costretto la polizia municipale a deviare subito tutto ilsu via Erbosa. Non è certo la prima volta chediventa un incubo per i guidatori dei tir.