Tiktoker suicida a 21 anni gli amici e i follower di Davide Alex Garufi sono sicuri | Lo hanno ucciso i leoni da tastiera

Sesto San Giov(Milano) – Aveva 21. Viveva e lavorava come addetto alle vendite in un negozio di articoli sportivi di un centro commerciale di Sesto San Giovma era anche molto noto sui social, in particolare su TikTok, dove aveva iniziato a postare con sempre più frequenza a partire dal 2020. Aveva scelto questo social non solo per i balletti e altri brevi sketch divertenti. Lo aveva scelto come mezzo per raccontare un percorso personale, intimo, come donna transgender e poi come non binary. Il 19 marzoè stato trovato a casa senza vita. Si ècon un colpo di pistola, probabilmente l’arma di ordinanza del padre, un agente della penitenziaria. Un suicidio su cuinontanti dubbi: “non ha retto a tutti gli insulti. Era bullizzato.