Agi.it - Tiktoker si toglie la vita nel milanese vittima di bullismo transfobico. Si indaga per istigazione al suicidio

Leggi su Agi.it

AGI - "Dolore e rabbia per la morte di Alex/Davide Garufi,di". Lo scrive in un post su Facebook Sinistra Italiana Milano, riferendosi aldi Davide Garufi, che si è tolto lamercoledì scorso a Sesto San Giovanni (Milano), dopo aver ricevuto insulti sul web per aver fatto coming out su TikTok come donna transgender. Si ipotizzano i reati diale omessa vigilanza dell'arma di dotazione del padre, che è guardia di vigilanza, nel fascicolo aperto dalla procura di Monza. Dagli accertamenti non emergono evidenze che facciano ritenere il gesto legato ai messaggi d'odio che Garufi riceveva per la condivisione su Tik Tok del suo percorso di affermazione di genere. Dalle testimonianze raccolte dai carabinieri di Sesto San Giovanni Garufi è stato descritto come un ragazzo che manifestava delle fragilità per problemi personali.