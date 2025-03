Tpi.it - Tiktoker di Milano si toglie la vita a 21 anni, si indaga per istigazione al suicidio

La Procura di Monzasulla morte di Davide Garufi,di 21che si è tolto lala scorsa settimana nel suo appartamento di Sesto San Giov, in provincia di. I Carabinieri hanno inviato ai magistrati un’informativa e sono in corso accertamenti su eventuali ipotesi dial.Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 marzo Garufi si è sparato un colpo di pistola alla tempia usando l’arma del padre, guardia giurata. Il giovane raccontava sui social il suo percorso alla scoperta della propria identità di genere: prima la sua nuova identità transgender con il nome di Alexandra, poi quella nuovamente di Davide, non binario.Molti dei suoi video ricevevai contenenti insulti ora al vaglio degli inquirenti, anche se al momento non sarebbe emerso nessun elemento che possa far configurare un reato.