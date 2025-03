Quotidiano.net - Tiger Woods e Vanessa Trump: un amore tra green e politica che infiamma il gossip mondiale

Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, è finalmente arrivata la conferma ufficiale:, leggenda del golf, e, ex moglie di DonaldJr., sono una coppia. L'annuncio è stato dato dallo stessoattraverso un post sul suo profilo X, accompagnato da una foto che lo ritrae sorridente accanto a. "L'è nell'aria e la vita è migliore con te al mio fianco!", ha scritto il campione, aggiungendo un invito alla privacy per rispetto delle persone coinvolte. Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI —(@) March 23, 2025 Ancheha condiviso su Instagram una foto che la ritrae insieme a, confermando così la relazione.