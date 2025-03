Lapresse.it - Tiger Woods e Vanessa Trump, le immagini sui social

ha confermato la sua relazione con l’ex nuora del presidente americano Donaldha pubblicato suimedia duedi sé e. In una di queste, lei lo sta coccolando su un’amaca. Ha scritto che “l’amore è nell’aria”. E poi ha chiesto ai suoi 6,4 milioni di follower su X di rispettare la privacy.Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI—(@) March 23, 2025La relazione traerano stati visti insieme a San Diego il mese scorso durante il Genesis Invitational. Sua figlia Kai e i due figli difrequentano la Benjamin School.