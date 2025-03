Dilei.it - Tiger Woods e Vanessa Trump: la coppia inaspettata (e confermata)

, il golfista più famoso al mondo, e, ex moglie di DonaldJr, sono una. Dopo i rumors circolati nelle scorse settimane, è arrivata l’ufficializzazione da parte dello stessosulla sua pagina social, con la pubblicazione di alcune loro foto insieme e la richiesta di “delicatezza”, da parte della stampa, verso i loro cari. Visualizza questo post su Instagram “L’amore è nell’aria e la vita è migliore con te al mio fianco! Affrontiamo il nostro viaggio nella vita insieme. In questo momento apprezzeremmo la privacy per tutti coloro che ci stanno a cuore”, classe 1977, ex modella e attrice, nata Pergolizzi da mamma di origini danesi e papà italiane, è stata sposata con DonaldJr. dal 2005 al 2018 e con lui ha avuto cinque figli, tutti nati a New York: Kai Madison (12 maggio 2007), Donald JohnIII (18 febbraio 2009), Tristian Milos (2 ottobre 2011), Spencer Frederick (2012) e Chloe Sophia(2014).