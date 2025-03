Metropolitanmagazine.it - Tiger Woods conferma la sua relazione con Vanessa Trump, ex nuora del presidente USA

, 49 anni, e, 47 anni, exdi Donald, sono una coppia. La notizia è arrivata sui social tramite alcuni post condivisi dal famoso golfista statunitense, che hato le voci e le indiscrezioni che da settimane circolavano sui tabloid americani.hato, quindi, la suacon l’exdelDonald, pubblicando due immagini sui social media in un post in cui si legge: “L’amore è nell’aria”., sposata con DonaldJr., erano stati visti a Torrey Pines a San Diego insieme alla figlia di lei, Kai, quandoè arrivato per il round finale per consegnare il trofeo al vincitore del Genesis Invitational. È lui l’ospite del torneo. Kaifrequenta la Benjamin School con i due figli di, Sam e Charlie.